Migranti, nuovo sgombero Babobab: 26 fermati portati in questura

di ect

Milano, 25 mag. (LaPresse) - E' in corso un nuovo sgombero del presidio informale di Baobab Experience, in piazzale Spadolini a Roma, lato est della stazione Triburtina, dove trovano rifugio circa 150 migranti senza fissa dimora. La polizia di Stato ha fermato 26 persone non italiane, portate nell'Ufficio immigrazione della questura.

