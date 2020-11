Migranti, naufragio con bimbo morto: procura Agrigento apre fascicolo

La procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta sul caso del naufragio di un gommone avvenuto a 30 miglia a Nord da Sabratha, in Libia, in cui sono morte sei persone, tra cui un bambino di 6 mesi in arrivo dalla Guinea. I pm di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, indagano per naufragio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Il lavoro degli inquirenti procede a 360 gradi. I primi sopravvissuti sono arrivati a Lampedusa, nell'Agrigentino.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata