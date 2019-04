Migranti, minori abbandonati: 16 arresti in una onlus a Roma

Sedici persone sono state arrestate e altre sei sottoposte all'obbligo di firma nell'ambito di una operazione della polizia locale di Roma Capitale nei confronti dei responsabili e degli operatori di un centro per minori migranti.

Le indagini, che hanno avuto inizio nel 2016, sono state coordinate dalla Procura di Roma e hanno evidenziato reiterati abbandoni di minorenni, nella maggior parte dei casi adolescenti che venivano fatti uscire dal centro secondo forme e modalità ben pianificate. I minori, anche di età inferiore ai dieci anni, venivano indotti dal personale della struttura a scappare, spesso a tarda notte.

I provvedimenti emessi sono costituiti da due misure cautelari in carcere a carico del presidente dell'Associazione 'Virtus Italia Onlus' e del responsabile del centro di Via Annibale di Francia, da quattordici misure cautelari agli arresti domiciliari e sei obblighi di firma per il vice responsabile del centro e gran parte degli operatori al lavoro nell'associazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata