Migranti, Mediterranean Hope: 38 persone a Lampedusa, c'è anche 1 bimba

di mrc/dab

Milano, 9 giu. (LaPresse) - "Trentotto persone sono arrivate da poco a Lampedusa". È quanto si legge sull'account Twitter ufficiale della Mediterranean Hope, il progetto sulle migrazioni della Federazione delle chiese evangeliche in Italia (Fcei). "Venti uomini, 17 donne e una bambina. Costa d'avorio, Guinea e Tunisia i paesi di origine, Libia quello di partenza. Alcuni di loro - è scritto ancora nel post - erano disidratati. In particolare una donna versava in cattive condizioni di salute".

