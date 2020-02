Migranti, Mediterranea: Tribunale ha ordinato dissequestro Mare Jonio

di lcl

Milano, 4 feb. (LaPresse) - Il tribunale civile di Palermo ha integralmente accolto il ricorso presentato dalla compagnia armatrice di Mediterranea Saving Humans, per la reimmissione in possesso della nave Mare Jonio, ordinando a tutte le autorità coinvolte di far cessare con effetto immediato il sequestro cui era sottoposta dallo scorso 3 settembre 2019. Lo ha reso noto l'associazione Mediterranea in una nota.

