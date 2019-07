Migranti, Mediterranea: Torniamo in mare prestissimo

Milano, 1 lug. (LaPresse) - "La Mare Jonio è ancora ferma, ma Mediterranea tornerà in mare prestissimo, là dove è necessario essere, in questi giorni, più che mai. Tra poco si parte e abbiamo bisogno di tutte e tutti voi". Così, in un tweet, Mediterranea saving humans.

