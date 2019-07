Migranti, Mediterranea: Torniamo in mare, a breve in zona Sar libica

di vln

Milano, 2 lug. (LaPresse) - "Mediterranea è di nuovo in mare con la Alex, mentre nave Mare Jonio resta sequestrata per avere salvato prima 50 e poi 30 vite da morte certa. Torniamo nel Mediterraneo centrale per portare avanti la nostra missione: monitorare e denunciare le violazioni dei diritti umani in un mare che i governi europei hanno trasformato in un cimitero e un deserto, e prestare il primo soccorso, se incontreremo qualcuno che ha bisogno di aiuto.” Lo annuncia Mediterranea Saving Humans, la rete delle associazioni italiane che con Nave Mare Jonio nei mesi scorsi ha monitorato l'area del Mediterraneo Centrale. “Raggiungeremo - prosegue Mediterranea - la cosiddetta Sar libica, controllata da milizie colluse con trafficanti legittimati dalle politiche italiane. La nostra presenza è l'unico vero deterrente alla loro azione".

(Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata