Migranti, Mediterranea: Su Mare Jonio rischio sanitario, urgente un porto

di mrc/scp

Milano, 30 ago. (LaPresse) - "Questa mattina alle 9, il personale sanitario di bordo della Mare Jonio ha inviato alle autorità competenti una nuova richiesta urgente di entrata in porto della nave, a causa del rischio di emergenza igienico-sanitaria". Lo scrive la Ong Mediterranea Saving Humans. "In particolare, a destare allarme - aggiunge - è la mancanza di acqua destinata a uso igienico e alle altre necessità di bordo, mancanza che si protrae da ormai 40 ore e di cui le autorità sono informate già dalle prime ore di ieri mattina". Sulla Mare Jonio, dopo lo sbarco di ieri sera di donne incinte, mamme con bambini e minori non accompagnati, ci sono ancora 34 persone.

