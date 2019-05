Migranti, Mediterranea: Procura non convalida sequestro Mare Jonio-2-

di npf

Roma, 13 mag. (LaPresse) - "Come sempre noi siamo pronti a fornire ogni elemento utile per accertare la verità, certi di avere sempre rispettato il diritto e i diritti, oltre che la dignità della vita umana, al contrario di chi, da posizioni istituzionali, si rende complice della morte in mare o della cattura e della deportazione di donne uomini e bambini verso i lager di un paese in guerra come la Libia", dice ancora l'ong Mediterranea.

