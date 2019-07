Migranti, Mediterranea: Per 54 naufraghi chiesto porto Lampedusa

di mad

Milano, 4 lug. (LaPresse) - "Alex di Mediterranea sta facendo rotta verso Nord, fuori dalla zona Sar libica. Abbiamo chiesto a Itmrcc Roma l'assegnazione urgente di Lampedusa come porto sicuro più vicino di sbarco per le 54 persone salvate a bordo". Lo comunica via Twitter l'ong Mediterranea Saving Humans.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata