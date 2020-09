Migranti, Mediterranea: Naufraghi Mare Jonio sbarcheranno a Pozzallo

di ect

Milano, 12 set. (LaPresse) - "Finalmente. Alle ore 19:25 l'MRCC di Roma e il Viminale hanno assegnato Pozzallo come porto di sbarco 'per motivi sanitari' per le 25 persone ancora a bordo della Mare Jonio. Finisce dopo 40 giorni l'incubo per i naufraghi della Maersk Etienne!". Lo scrive su Facebook Mediterranea Saving Humans.

