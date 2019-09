Migranti, Mediterranea: Mare Jonio attraccherà a Lampedusa domattina

di dab

Milano, 2 set. (LaPresse) - La nave Mare Jonio attraccherà domani mattina al molo commerciale di Lampedusa, e non stasera per problemi tecnici. Per stanotte è stato indicato un punto di ancoraggio a ridosso dell'isola. È quanto si apprende da Mediterranea.

