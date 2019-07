Migranti, Mediterranea: Malta ci ha offerto sbarco ma impraticabile-2-

di ctr

Milano, 5 lug. (LaPresse) - "Siamo ora al limite - afferma Mediterranea in un altro tweet - delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un porto sicuro di sbarco per le 54 persone salvate da ALEX Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile".

