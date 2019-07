Malta accoglie i migranti salvati da Mediterranea: "Ma l'Italia ne prenda altrettanti da noi"

Archiviato il caso Sea Watch, un'altra nave di una ong chiede il permesso di sbarcare a Lampedusa. L'imbarcazione Alex di Mediterranea si trova al confine delle acque territoriali italiane, a 12 miglia dall'isola siciliana, e chiede un porto sicuro per i 54 migranti, tra cui quattro bambini e 11 donne - tre incinte e una in gravi condizioni - salvati giovedì sera da un gommone in pessime condizioni. Nonostante la disponibilità di Malta allo sbarco, la ong ha fatto sapere di non poter raggiungere il porto maltese. Suscitando l'ira del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Se non ci vanno è un atto di pirateria".

La ong ha raccontato su Twitter la sua odissea: "Alle 4 di stamattina la nave ALEX di Mediterranea è arrivata al limite delle acque territoriali italiane, a 12 miglia da Lampedusa, ma un Decreto dei Ministri di Interno, Difesa e Trasporti ci vieta l'ingresso". Poi l'aggiornamento: "Alle 5.17 ci ha scritto RCC Malta offrendo come 'gesto di buona volontà' la disponibilità del Governo maltese allo sbarco sull'isola delle 54 persone a bordo della ALEX. Abbiamo risposto che ALEX, per le condizioni psicofisiche delle persone a bordo e le caratteristiche della nave, non è in grado di affrontare la traversata verso Malta. Ma siamo disponibili a trasferire i naufraghi su motovedette maltesi o della guardia costiera italiana". Alessandra Sciurba, la portavoce di Mediterranea Saving Humans, precisa: "È sufficiente che le Guardie Costiere maltese e italiana organizzino con le loro motovedette il trasferimento dalle acque di Lampedusa al porto de La Valletta. Veniteli a prendere, siamo grati a Malta per la disponibilità, ma il veliero Alex non è in grado di navigare per oltre cento miglia". E infine l'appello: "Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un porto sicuro di sbarco per le 54 persone salvate da ALEX Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile".

Immediata la reazione del ministro Salvini: "Gli amici di Malta hanno dato la disponibilità del porto di Valletta per lo sbarco. Basta. E' evidente che si tratta di un atto di pirateria in questo caso". In questo caso, aggiunge, non ci sono "di mezzo la Libia o la Tunisia, ma il porto di un Paese europeo".

