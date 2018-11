Migranti, Mediterranea: "Irruzione delle truppe libiche sulla nave Nivin"

Secondo quanto apprende Mediterranea, la nave delle ong che da settimane svolge un servizio di soccorso e assistenza in mare, forze armate libiche hanno fatto irruzione sulla nave Nivin, ancorata nel porto di Misurata in Libia.

Apprendiamo che forze armate libiche hanno fatto irruzione sulla #Nivin, dalle 11.41 non si hanno notizie dei profughi a bordo. ITA ed EU non permettano violenza su persone che lottano per non essere ancora torturate. #Misurata @italyMFA @UNHCRlibya — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) 20 novembre 2018

"Dalle 11.41 non si hanno notizie dei profughi a bordo - si legge in un tweet - L'Italia e L'Ue non permettano violenza su persone che lottano per non essere ancora torturate".

