Migranti, Mediterranea: Ci dirigiamo verso gommone con 55 a bordo

di ect

Milano, 4 lug. (LaPresse) - "Nave Alex si sta dirigendo verso gommone in pericolo con 55 persone a bordo, di cui 11 donne (una incinta) e 4 bambini. Itmrcc Roma ha appena risposto 'Guardia Costiera libica coordina evento Sar e sta mandando motovedetta' Devono essere salvati, non riportati in Libia". E' quanto si apprende in un tweet di Mediterranea saving humans.

