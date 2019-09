Migranti, Mediterranea: A Nave Jonio contestata violazione dl Sicurezza bis

di dab

Milano, 2 set. (LaPresse) - "Abbiamo fatto ingresso in acque territoriali con l'autorizzazione formale della Guardia costiera. Adesso ci contestano la violazione del decreto Sicurezza bis. È l'ultima vendetta di chi non tollera che l'umanità prevalga. #MareJonio". È quanto si legge in tweet dall'account ufficiale di Mediterranea Saving Humans.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata