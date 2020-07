Migranti, Martello: Oltre mille persone in hotspot, stato emergenza di fatto

di mad

Milano, 25 lug. (LaPresse) - "Sono oltre mille le persone nell'hotspot di Lampedusa, e oggi ci sono stati già sette sbarchi. E ancora siamo all'inizio della giornata. Di fatto questo è uno stato d'emergenza, non è che lo dico come sindaco ma come persona. Non possiamo più far entrare nessuno all'interno del centro. Non si può andare avanti così. C'è interlocuzione con il Governo, ma i provvedimenti devono essere presi celermente. Qui si vive alla giornata. Non è che possiamo continuare ad aspettare: se lo svuotiamo bene, se non lo svuotiamo siamo in emergenza". Lo ha detto a LaPresse il sindaco di Lampedusa, Totò Martello.

