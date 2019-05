Migranti, Marina militare: Soccorsi 36 migranti in imbarcazione in Libia

Milano, 9 mag. (LaPresse) - Trentasei migranti sono stati soccorsi questa mattina dalla Marina militare. "Nave Cigala Fulgosi - si legge in una nota del ministero della Difesa - questa mattina mentre conduceva la missione assegnata, a circa 75 chilometri dalla costa libica ha incontrato una piccola imbarcazione, con a bordo 36 persone sprovviste di salvagenti, che imbarcava acqua e che quindi era in procinto di affondare e le persone a bordo erano in imminente pericolo di vita. In aderenza alle stringenti normative nazionali e internazionali, nave Cigala Fulgosi è intervenuta salvando i 36 occupanti del natante, di cui 2 donne e 8 bambini per i quali è attualmente in atto la verifica delle condizioni di salute e delle relative identità, in stretto coordinamento con le competenti autorità nazionali".

