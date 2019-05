Migranti, Mare Jonio salva 29 persone al largo della Libia

di mad

Milano, 9 mag. (LaPresse) - La nave della Ong Mediterranea, Mare Jonio, "ha appena soccorso 29 persone (1 bimba di 1 anno, 3 donne di cui una incinta) da un gommone in avaria in acque internazionali, 40 miglia al largo della Libia". Lo annuncia su Twitter la stessa Ong, sottolineando di aver "chiesto un porto sicuro al centro di coordinamento italiano". "Immensa gioia - conclude la Ong - per 29 vite in salvo".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata