Migranti, la Alan Kurdi in Sardegna per riparo dal maltempo

di mad

Milano, 24 set. (LaPresse) - "La Alan Kurdi raggiungerà il porto di Arbatax in Sardegna. Le autorità italiane ci hanno contattato martedì a mezzanotte per discutere del 'coordinamento ulteriore' dopo 5 giorni e per offrire alla nave protezione dalle intemperie ad Arbatax". Lo annuncia in un tweet la ong tedesca Sea Eye. La sua nave Alan Kurdi ha a bordo 125 migranti e da giorni chiede un porto sicuro per l'attracco.

