Migranti, la Alan Kurdi entra in acque italiane

La nave Alan Kurdi è entrata in acque territoriali italiane ma alla nave non è stato indicato un porto dove attraccare. "Proprio ora, siamo entrati nelle acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde. Nonostante la soluzione diplomatica per le rimanenti 88 persone salvate a bordo della Alan Kurdi,Un altro capitolo oscuro della fortezza Europa", segnala in un tweet la Sea Eye, ong a bordo dell'Alan Kurdi. Una persona di 20 anni era stata evacuata nelle prime ore del mattino per motivi sanitari. Intanto Open Arms fa sapere da Twitter di aver "potuto trasferire le persone a bordo su una motovedetta maltese".

