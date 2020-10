Migranti, Istat: Permessi soggiorno in picchiata, -57,7% sul 2019

di lrs

Milano, 26 ott. (LaPresse) - Nei primi 6 mesi del 2020, sono stati concessi a cittadini non comunitari circa 43mila nuovi permessi di soggiorno (meno della metà del primo semestre 2019) con un -57,7%. Lo si legge in un report dell'Istat, dal titolo 'Cittadini non comunitari in Italia'.

Nel 2019 i permessi rilasciati sono 177.254 (-26,8% sul 2018), in calo soprattutto quelli relativi a richieste di asilo (da circa 51.500 a 27.029). Continua a diminuire la presenza non comunitaria: -3% al 1° gennaio 2020 su anno.

Aumentano le acquisizioni di cittadinanza, sono 127.001 nel 2019. Quasi nove su dieci riguardano cittadini precedentemente non comunitari. Nel 46,7% dei casi i cittadini non Ue vivono in zone densamente popolate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata