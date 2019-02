Migranti, incendio San Ferdinando: prefettura dispone trasferimenti

di ect

Reggio Calabria, 16 feb. (LaPresse) - "Nelle more dell'attuazione di quanto disposto nei predetti incontri in Prefettura, nei quali si è delineata una strategia per realizzare l'accoglienza diffusa in tutto il territorio della Piana, è stato approntato un piano per trasferire, nel breve periodo e previe le necessarie verifiche di legge, i migranti". E' quanto si legge in una nota della prefettura di Reggio Calabria in merito all'incendio nella baraccopoli di San Ferdinando.

