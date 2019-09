Migranti, guardia costiera: Salvate 90 persone, Malta nega trasbordo

di lrs

Milano, 17 set. (LaPresse) - "La scorsa notte è stato effettuato un soccorso su richiesta dell'autorità Sar maltese in favore di un barchino con a bordo circa 90 migranti in piena area di responsabilità maltese". È quanto si legge in una nota della guardia costiera, secondo cui non è stato "concesso" il trasbordo dopo la richiesta della centrale operativa della Guardia Costiera italiana all'autorità Sar coordinatrice di "un punto di rendez vous con il pattugliatore maltese".

