Migranti, fuga dal Cara a Caltanissetta: rintracciati in 118

Altri 114 migranti, soccorsi nella notte su due imbarcazioni, sbarcati a Lampedusa. Sono ora 650 le persone al momento nell'hotspot, dopo il trasferimento solo ieri di 520 ospiti in altre sturtture. A Caltanissetta ritrovati 118 dei 184 migranti fuggiti dal Cara di Pian del Lago: sono tutti negativi ai tamponi, assicura il sindaco Gambino che al governo dice "stop all'invio di migranti". Protesta anche il governatore Musumeci: "La Sicilia non sia trattata come una colonia". Oggi la ministra dell'Interno Lamorgese vola a Tunisi per affrontare la questione sbarchi.