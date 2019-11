Migranti, Fondazione Migrantes: 18mila diventati irregolari per dl sicurezza

di scp

Milano, 29 nov. (LaPresse) - Fra i 71.000 nuovi immigrati caduti in situazione di irregolarità in Italia stimabili fra giugno 2018 e giugno 2019, quelli che si possono attribuire al decreto sicurezza n. 113 del 4 ottobre 2018 sono 18.000. Al giugno 2019 gli irregolari presenti in Italia sono così stimabili in 620.000 persone. E' quanto emerge dal report 2019 su Il diritto d'asilo della Fondazione Migrantes.

