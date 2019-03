Migranti, domande asilo in calo nel 2018: in Italia giù del 61%

di lrs

Milano, 14 mar. (LaPresse) - Nel 2018, 580.800 richiedenti asilo per la prima volta hanno presentato domanda di protezione internazionale negli Stati membri dell'Unione europea, in calo dell'11% rispetto al 2017 (654.600). Il numero di richiedenti asilo nel 2018 è paragonabile al livello registrato nel 2014, prima dei picchi del 2015 e del 2016. Le maggiori diminuzioni relative sono state registrate in Italia (-61% o 77.400 in meno), Austria (-49% o 11.100 in meno), Svezia (-19% o 4.100 in meno) e Germania (-18% o 36.400 in meno). Lo rendo noto l'Eurostat.

