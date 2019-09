Migranti, dispersi 4 naufraghi al largo di Marettimo

di ect

Milano, 13 set. (LaPresse) - Quattro migranti risultano dispersi a 15 miglia dall'isola di Marettimo, in Sicilia. Secondo quanto si apprende, sono di nazionalità tunisina. Di loro non si hanno più notizie da ieri sera quando, nel corso di un'operazione di salvataggio, si sarebbero gettati in acqua per raggiungere la costa dell'isola delle Egadi a nuoto. Sul posto sta intervenendo la guardia costiera di Trapani con elicotteri e motovedette.

