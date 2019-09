Migranti, concluso trasbordo 90 salvati su pattugliatore maltese

di mad/gng

Milano, 17 set. (LaPresse) - Si è concluso il trasbordo dei 90 migranti salvati oggi dalla Guardia costiera italiana in zona di competenza maltese, dopo lo stallo in giornata. Lo comunica la Guardia costiera in una nota: "In merito all'evento Sar occorso in data odierna in area di responsabilità Sar maltese - si legge nella nota - inerente il soccorso di circa 90 migranti, è appena terminato il trasbordo dei naufraghi, in prossimità delle acque territoriali maltesi, dalle due motovedette della Guardia costiera italiana al pattugliatore maltese per il successivo sbarco nel place of safety individuato dalle autorità competenti".

