Caso Claviere, Salvini: "Vergogna internazionale, non accetto le scuse della Francia"

Il ministro dell'Interno sul caso del gruppo di migranti "scaricato" dalla gendarmeria in un boschetto al confine. "Vomitevole lasciare delle persone in una zona isolata. Il signor Macron non può far finta di nulla"

"Abbandonare degli immigrati in un bosco italiano non può essere considerato un errore o un incidente. Quanto successo a Claviere è un'offesa senza precedenti nei confronti del nostro Paese. Non accetto scuse". Dura la reazione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sul caso di Claviere dove un furgone della gendarmeria francese avvistato dalla polizia italiana, in Alta Valle di Susa, ha fatto scendere due migranti in un bosco al confine con la Francia. "Dai primi elementi in possesso si tratta di gendarmi da poco arrivati nella regione e che hanno avvertito e preallertato la polizia italiana. Sono entrati senza volerlo in Italia - ha riferito la ministra francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau - Noi comunque abbiamo disposto un'inchiesta e un'ispezione sull'accaduto. Si tratta di un evento accidentale".

Salvini, però, non vuole sentir parlare di errore. "Mi chiedo se gli organismi internazionali - a partire dall'Onu fino all'Europa - non trovino 'vomitevole' lasciare delle persone in una zona isolata, senza assistenza e senza segnalazioni. Chi erano questi immigrati? Da dove venivano? Perché sono stati abbandonati? - si è chiesto Salvini in un post su Facebook - E ancora: per la civile Parigi è normale scaricare delle persone nei boschi? Perché i francesi parlano di 'gendarmi che non conoscevano la strada', se poi il furgone è rientrato nel proprio paese a gran velocità e senza esitazioni? Andremo fino in fondo. Siamo di fronte a una vergogna internazionale, e il signor Macron non può far finta di nulla. Non accettiamo le scuse", ha concluso il vicepremier.

È scontro quindi tra l'Italia e la Francia sulla gestione dei migranti. La Farnesina si è immediatamente attivata con l'Ambasciatore francese in Italia per chiedere chiarimenti al riguardo. Secondo una fonte confidenziale della polizia italiana, potrebbe essersi trattato di "un errore dato dal cambio turno" della gendarmeria che, come conferma a LaPresse lo stesso sindaco di Claviere Franco Capra, "non è nuova a episodi simili, sempre però avvenuti in territorio francese". Questa volta, a registrare gli spostamenti, c'era la Digos, presente al confine per sgomberare il presidio no border. Gli agenti hanno assistito alla scena, consegnando il video alla procura di Torino

