Gommone con 200 migranti a bordo verso l'Italia. Salvini: "Malta si tira indietro"

Nonostante il meteo avverso sono riprese le partenze di migranti nel Mediterraneo. Un barcone con 150/200 persone starebbe facendo rotta verso l'Italia, come comunica lo stesso ministro dell'Interno Matteo Salvini, accusando Malta di non essere intervenuta in soccorso dell'imbarcazione,

"Ci risiamo", dice il vicepremier. "Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia. La Valletta aveva preso il coordinamento delle operazioni di soccorso, ma come al solito sta cercando di rifilare gli immigrati al nostro Paese. È l'ennesima vergogna, degna di questa Unione europea incapace e dannosa. A Bruxelles sono troppo impegnati a scrivere letterine contro l'Italia per occuparsi di questi problemi".

Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli punta il dito contro l'Europa: "Sui migranti Malta si gira dall'altra parte, stavolta per una fantomatica avaria. E l'Ue che fa? Sostiene uno dei suoi Paesi fondatori, l'Italia, o fa finta di nulla mentre salviamo vite umane? Noi che intanto stiamo agendo anche per dare lavoro e futuro ai nostri concittadini".

Intanto anche un'altra imbarcazione ha chiesto soccorso. Ha 70 persone a bordo ed è in difficoltà al largo delle coste di Nador, in Marocco. Diverse persone sono morte. Lo riferisce con un tweet l'organizzazione Alarm Phone. "Le autorità della Spagna e del Marocco sono informate delle difficoltà ma non hanno attuato un'operazione di soccorso. Chiediamo un immediato soccorso all'Europa", si legge nel messaggio.

