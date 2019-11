Migranti, approdata a Pozzallo nave Asso 30 con 151 persone a bordo

di lrs

Milano, 3 nov. (LaPresse) - E' approdata al porto di Pozzallo, in provincia di Ragusa, la nave Asso 30 con 151 migranti a bordo, recuperati ieri nel Mediterraneo. L'attracco è stato assegnato alla banchina di riva. Sono escluse, secondo quanto si apprende, situazioni di emergenza sanitaria. In ogni caso, medici e operatori sono saliti sull'imbarcazione, insieme alle forze dell'ordine, per verificare lo stato di salute dei migranti, di cui non si conosce al momento la nazionalità di provenienza.

