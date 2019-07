Migranti, Alex: sbarcati i naufraghi e veliero sequestrato. Malta dà il via libera all'Alan Kurdi

Sequestro, multa e comandante indagato per l'imbarcazione di Mediterranea. Salvini: "Bene" La Ong: "Non ci fermiamo". La nave di Sea Eye con 65 persone a bordo decide di puntare su Malta e la Valletta dopo un primo no dà il via libera all'attracco. In 3 collassano per il caldo

Il veliero Alex di Mediterranea ha forzato il blocco e ha attraccato nel porto di Lampedusa. Dopo ore di attesa e l'autorizzazione allo sbarco negata dal ministro dell'Interno, intorno a mezzanotte ai migranti a bordo è stato consentito di scendere, per effetto del sequestro penale disposto dalla guardia di Finanza, che ha notificato anche una multa da 50mila euro. E' l'epilogo di una giornata lunghissima dopo un braccio di ferro tra l'Ong e il Viminale. Il capitano di Alex è indagato per 'favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. "La Finanza sta effettuando sequestro penale preventivo della nave dei centri sociali. Bene" ha twittato sabato sera il ministro dell'Interno Matteo Salvini che poi aggiunge: "ecco una delle tante bugie delle ong di sinistra: il gommone soccorso non aveva nessun problema". "Non abbiamo nessuna intenzione di fermarci, dobbiamo tornare in mare immediatemente perché è l'unico modo per sconfiggere i trafficanti favoriti dalle politche di questo governo", dichiara la portavoce di Mediterranea Alessandra Sciurba.

Intanto si sblocca anche la vicenda l'altra imbarcazione al centro di un secondo scontro con il dicastero dell'Interno, la Alan Kurdi di Sea Eye, . La navee dopo aver finalmente accettato di dirigersi verso Malta e non a Lampedusa aveva ricevuto un primo diniego dalle autorità di La Valletta, che successivamente hanno dato il via libera. "A seguito delle discussioni con la Commissione europea e il governo della Germania, il governo di Malta trasferirà i 65 immigrati salvati a bordo Alan Kurdi nel porto maltese attraverso le sue forze armate. Tutte le persone soccorse a bordo saranno immediatamente ricollocate in altri Stati membri dell'Ue", ha annunciato su Twitter il primo ministro di Malta, Joseph Muscat.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata