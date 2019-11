Migranti, Alarm Phone: Soccorse 200 persone

di mrc/bdr

Milano, 2 nov. (LaPresse) - "Tra ieri sera e questa mattina, circa 200 persone in difficoltà sono state soccorse e ora si trovano sulla nave di rifornimento battente bandiera italiana Asso30 in acque internazionali". Lo scrive su Twitter Alarm Phone specificando che "le autorità italiane sono informate. Le persone sono fuggite dalla Libia e non possono essere tornarci. Devono essere portati in Europa!".

