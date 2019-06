Migranti, Alarm Phone: Libia sostiene di aver soccorso barca ma non è vero

di scp

Milano, 20 giu. (LaPresse) - "La cosiddetta guardia costiera libica non risponde dalle 14.10. Ci è quindi impossibile fornirle nuove informazioni. L'unica persona che siamo riusciti a contattare della guardia costiera libica ha rilasciato false informazioni sostenendo che la barca fosse già stata soccorsa". Lo scrive Alarm Phone su Twitter. "Abbiamo contattato l'imbarcazione dopo il suo presunto soccorso - si legge in un altro tweet -. Le persone a bordo ci hanno detto che non hanno visto alcuna imbarcazione nelle vicinanze. Sono ancora a mare! La cosiddetta guardia costiera libica è completamente disfunzionale".

