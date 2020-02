Migranti, Alarm Phone: In pericolo barca con 40 persone in fuga da Libia

di lcl

Milano, 16 feb. (LaPresse) - "Sos nella zona Sar di Malta! Una barca in pericolo ha appena chiamato Alarm Phone. A bordo ci sono circa 40 persone in fuga dalla guerra in Libia. Abbiamo informato le autorità alle 17.01". Lo ha scritto su Twitter Alrm Phone esortando le forze armate e la guardia costiera maltesi a "intervenire subito e a non ritardare i soccorsi!".

