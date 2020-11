Migranti, Alarm Phone: In 275 su 4 barche in attesa di soccorso

di scp

Torino, 11 nov. (LaPresse) - Circa 275 migranti a bordo di 4 imbarcazioni sono in attesa di soccorso nel Mediterraneo. Lo segnala Alarm Phone. "Venti persone sono ancora in mare! Autorità allertate 24 ore fa", scrive su Twitter, "80 persone in pericolo hanno chiamato stanotte da acque internazionali. Abbiamo perso contatti. Crediamo siano ancora in mare. Per 2 barche con 75 e 100 persone in Sar Malta nessun soccorso in vista".

