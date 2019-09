Migranti, Alarm Phone: Guardia costiera soccorre 90 persone

di ect

Milano, 17 set. (LaPresse) - La guardia costiera italiana ha soccorso poco meno di un centinaio di migranti che rischiavano di annegare. Lo riporta Alarm Phone in un tweet. "La barca con circa 90 persone a bordo è stata soccorsa! Dopo che abbiamo allertato le autorità maltesi e italiane, la guardia costiera italiana ha mandato due barche per il salvataggio, che è andato a buon fine e confermato alle 4.40. Benvenuti in Europa!", si legge. L'imbarcazione di legno, che imbarcava acqua, era salpata da Zuara, a ovest di Tripoli.

