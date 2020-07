Migranti, Alarm Phone: Due imbarcazioni in difficoltà, 140 a bordo

di mad

Milano, 26 lug. (LaPresse) - Da questa notte due imbarcazioni con in totale 140 persone a bordo sono in difficoltà nel Mediterraneo, e i migranti rischiano la vita. Lo comunica Alarm Phone. "95 persone sono a rischio di annegare nella zona Sar di Malta! Hanno chiamato Alarm Phone quando il motore ha smesso di funzionare e stavano imbarcando acqua. La situazione a bordo è critica. Autorità maltesi e italiane sono informate ma non rispondono", denuncia l'organizzazione e poco dopo aggiunge: "Le persone in pericolo dicono di non poter rimuovere l'acqua dalla barca perché è sovraffollata. Urlano: 'Stiamo morendo!'. Il mercantile Maridive 230 è a 20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere ma Malta non risponde alle nostre chiamate".

"Un'altra barca in pericolo con 45 persone in fuga dalla Libia - comunica inoltre l'organizzazione - ha chiamato Alarm Phone stanotte. Sono in zona Sar di Malta e chiedono soccorso immediato. Di nuovo le autorità sono informate ma non rispondono".

