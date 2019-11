Migranti, Alarm Phone: Circa 90 persone in pericolo al largo Libia

di mad

Milano, 21 nov. (LaPresse) - "Circa 90 persone in fuga dalla Libia in grave pericolo! Questo pomeriggio, siamo stati allertati da una barca in pericolo, a bordo anche 13 donne e diversi bambini. Autorità e OpenArms sono informati. Le persone devono essere salvate immediatamente, dicono che un tubolare del gommone si sta sgonfiando". Lo scrive su Twitter Alarm Phone, dopo che nel pomeriggio altri 90 migranti in pericolo sono stati soccorsi dalla Ocean Viking.

