Migranti, Alarm Phone: Bimba di 5 anni morta a bordo gommone

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "I migranti riferiscono che una bambina di 5 anni è morta a bordo. Alle 8.25 ci hanno detto che l'elicottero era ancora lì e di poter stabilire che la nave è un'imbarcazione militare. Siamo quasi certi che sia la P490 dell'ItalianNavy. Deve prestare soccorso immediato". Lo comunica su Twitter Alarm Phone è stata contattata da un gommone in difficoltà al largo della Libia con 90 persone a bordo, stamattina raggiunto da un elicottero e da una nave in avvicinamento. "Potrebbe trattarsi del cargo Marmorotai. Urge soccorso immediato e speriamo che la nave in prossimità si attenga alle convenzioni marittime e che svolga un'operazione Sar", scrive Alarm Phone.

