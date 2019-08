Migranti, Alarm Phone: barcone ribaltato in Libia

Alarm Phone lancia l'allarme: avrebbe avuto notizia di un barcone ribaltatosi al largo della Libia, potrebbe essere una nuova strage, con 100 morti. Intanto è ancora senza soluzione definitiva la vicenda dei migranti a bordo della Open Arms. La nave della ong spagnola Proactiva, alla fonda vicino a Lampedusa con 107 persone a bordo, è pronta ad accettare il trasferimento dei migranti in Spagna. La ong ha però fatto appello ai governi spagnolo e italiano per mettere a disposizione dei mezzi, perché l'imbarcazione non riuscirebbe a raggiungere Minorca, porto sicuro offerto da Madrid. La Open Arms ha però chiesto un trasferimento aereo che, sostiene, sarebbe più rapido e conveniente.