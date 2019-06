Migranti, Alarm Phone: Barcone di legno con 50 persone a largo Libia

di mrc/mad

Milano, 4 giu. (LaPresse) - "Al mattino siamo stati allertati da un'imbarcazione di legno con 50 persone a bordo in stato di immediato pericolo davanti alle coste della Libia". Lo scrive su Twitter Alarm Phone. "L'acqua - si legge ancora nel post - sta entrando nella barca e due persone sono incoscienti. Alle 11.12 le autorità sono state informate, fino a ora non è in corso nessuna operazione di salvataggio. Non lasciamoli affogare!".

