Migranti, Alarm Phone: Ancora un naufragio? 100 persone in pericolo

di mrc/vln

Milano, 27 ago. (LaPresse) - "Ancora un naufragio? Durante la notte, verso le 3.30 del mattino, siamo stati chiamati da una barca al largo della costa della Libia, con un massimo di 100 persone a bordo. Avevano lasciato Al Khums circa 3 ore prima. Erano in grave pericolo, piangevano e gridavano, dicendoci che la gente era già morta". Lo scrive su Twitter Alarm Phone. "Abbiamo cercato - si legge in un secondo tweet - di ottenere la loro posizione Gps ma le persone erano così in preda al panico che non sono riuscite a recuperarla. Dato che la barca era ancora molto vicina alla costa della Libia, non avevamo altra scelta che informare le autorità di libiche e italiane. Pensiamo che nessuno sia uscito a cercarli". "Non siamo mai più stati in grado di parlare di nuovo con le persone. Alle 6 del mattino, un parente ci ha chiamato, dicendo che temeva per le persone su questa barca. Aveva paura che potessero essere morti. Non sappiamo cosa sia successo a questo gruppo, speriamo ancora che siano tutti vivi ma temiamo il peggio", conclude Alarm Phone in un terzo tweet.

