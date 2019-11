Migranti, Alarm Phone: 70 persone in pericolo in acque maltesi

di mad

Milano, 29 nov. (LaPresse) - "Questo pomeriggio siamo stati chiamati da una barca in pericolo nella zona Sar di Malta, con circa 70 persone, tra cui donne e bambini in fuga dalla Libia. Stanno imbarcando acqua e chiedono urgente aiuto. Le autorità di Italia e Malta non confermano se stanno inviando soccorsi". Lo scrive Alarm Phone su Twitter.

