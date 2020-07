Migranti, Alarm Phone: 57 persone in pericolo al largo della Libia

di lcl

Milano, 13 lug. (LaPresse) - Cinquantasette persone sono in pericolo a largo della Libia. Lo ha riferito su Twitter Alarm Phone. "Ieri, siamo stati allertati da una barca in pericolo partita dalla Libia. La connessione era scadente. Non abbiamo potuto ottenere tutte le informazioni necessarie né verificare la posizione. Le autorità sono informate", si legge nel tweet.

