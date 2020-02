Migranti, Alarm Phone: "47 senza salvagente, nessun soccorso in arrivo"

Alarm Phone, con un messaggio su Twitter, ribadisce l'allarme per i 47 naufraghi a bordo di un'imbarcazione attualmente in zona Sar maltese. "Siamo in contatto con le persone a bordo e sono preoccupate. Sono partite da Zuwara, Libia, 30 ore fa e ora il motore è in avaria. Non hanno salvagenti e non ci sono soccorsi in arrivo. Sono già sopravvissuti 2 notti in mare. Malta, non lasciare che anneghino!", si legge. La ong dice di aver contattato le autorità maltesi ma anche di non sapere se è stata avviata un'operazione di soccorso.

08.51: abbiamo appena parlato con le persone a bordo. Dicono che stanno imbarcando acqua e di aver paura che i soccorsi non arrivino. Alcune persone stanno piangendo. Chiedono aiuto e necessitano soccorsi immediati! Perché nessuno li sta cercando? — Alarm Phone (@alarm_phone) February 1, 2020

