Migranti, Alarm Phone: 3 barche con 229 persone in Italia

di scp

Torino, 13 nov. (LaPresse) - "Tre barche arrivate in Italia! Due barche con 89 e 70 persone soccorse verso Lampedusa. La terza barca con 70 persone in Sar Malta, con cui avevamo perso contatto, è giunta in Italia, secondo i parenti. Siamo sollevati per qualche buona notizia tra tutte quelle cattive". Così su Twitter Alarm Phone.

