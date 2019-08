Migranti, al via sgombero ghetto 'La Felandina' in provincia di Matera

di ect

Milano, 28 ago. (LaPresse) - E' iniziato lo sgombero del ghetto 'La Felandina' a Metaponto, in provincia di Matera. La polizia di Stato sta sgomberando 5 capannoni di un opificio abbandonato, abusivamente occupati dal giugno del 2018 da cittadini extracomunitari. Circa 500 persone saranno allontanate entro la fine della giornata. "Il complesso dispositivo di sicurezza composto da forze di polizia e dalla forza pubblica sta operando a seguito delle determine assunte in seno al Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e in attuazione dei tavoli tecnici", si legge in una nota della questura.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata